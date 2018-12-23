Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
 
Operasyonda R.S. (22), M.G. (27), N.A. (35), E.K, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu D.T. (27) ile S.Ö. (42) gözaltına alındı.
 
Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu alımında kullanılan boş aparatlar, silahlar ve çalıntı olduğu değerlendirilen altın kolye ve yüzüğe el koydu.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S, M.G. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA