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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza gece saatlerinde, D-140 Karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gidenÿBatın Kara idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil ile Mehmet Demirtaş idaresindeki 54 ZD 527 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Batın Kara idaresindeki otomobil takla atarken, diğer otomobil ise hurdaya döndü. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Demirtaş, Nazlı Oruç, Raziye Şeyma Yenilmez ve Batın Kara itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Raziye Şeyma Yenilmez Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç çifti korkunç kaza ayırdı

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Demirtaş ile Nazlı Oruç’un nişanlı oldukları öğrenildi. Mehmet Demirtaş’ın ölüm haberini alan yakınları hastanenin acil servisi önünde sinir krizleri geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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