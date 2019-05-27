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Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

ZONGULDAK'ta jandarma, toplanması yasak 390 salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesti.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Serdaoğlu köyünde 4 kişinin salep soğanları topladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, arazide, şüphelilerle birlikte kaçak olarak toplanarak satılmak istenen 390 kök salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliğinin artması için, toplanması yasak olan salep soğanlarını tekrar ekti. Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından, her bir şüpheliye 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 240 bin 652 lira idari para cezası kesti.

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