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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun il merkezinde ve Hatay'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

  • İHA
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 Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezinde Coşkun S., Nami S., Hazar K. ve Davut T. ile Hatay'da Onur K.'yı eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bugünkü yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır 224,25 gram bonzai, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, 1 adet ekstasy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira paraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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