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Samsun Vezirköprü'de kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin için ekipler seferber oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yapılıyor.

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Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı göremeyen babaannesi, çevrede arama yaptı.

Torununu bulamayan babaanne, ailesine haber verdi. Diğer aile üyeleri ile mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalardan da sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirildi.

Küçük çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi katılıyor.

Bölgede sağanağın etkili olduğu, çalışmalarının arazi ve ormanda sürdürüldüğü belirtildi.

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