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Samsun'da 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Samsun İlkadım ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 14 araç birbirine girdi.

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Samsun'da 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
 
İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet devrildi. Bir otomobilin motosiklete çarpmamak için aniden durması üzerine arkadan gelen 13 araç ile bu otomobil çarpıştı.
 
Kazada, araçlarda bulunan biri hamile kadın olan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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