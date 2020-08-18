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Yaşam

Samsun'da 165 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

AA18 Ağustos 2020 Salı 22:10 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:13
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı.

TIR dorsesinde yakalndılar... Sürücü gözaltına alındı

Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi.

Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Düzensiz göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

Su ve yiyecek dağıtılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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