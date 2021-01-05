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Yaşam

Samsun'da 2 gaspçı yakalandı

Samsun'da darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

AA05 Ocak 2021 Salı 21:37 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 21:37
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 Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde darbettikleri Irak uyruklu kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta yol kenarında duran Irak uyruklu Odeo Sadam Ghasan Al Sammaraie, yanına gelen ve tanımadığı 2 kişi tarafından darbedildi.

Daha sonra Sammaraie'nin cebinden cüzdanını alan şüpheliler kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sammaraie, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, zanlılar F.D. ve B.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D'nin 9, B.D'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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