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Samsun'da 6 tonluk vinç tenis kortuna devrildi: 1 yaralı

Samsun'da bir vincin tenis kortu üzerine çadır çekerken devrilmesi sonucu vinç operatörü ağır yaralandı.

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Kaza, Canik ilçesi Doğapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tenis kortu üzerine çadır çeken özel şirkete ait 06 06 690 plakalı bir vinç, ayaklarından bir tanesinin dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 6 tonluk vincin devrilmesinin etkisiyle vinci operatörü Tahir Kaya ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Devrilen vinç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı. Devrilmenin etkisiyle tenis kortunda da hasar oluşurken kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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