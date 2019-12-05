Samsun'da avcılar tarafından vurulan saha bekçisi öldü Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisi, sahil kenarındaki avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.