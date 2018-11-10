Samsun'da AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, Canik ilçesinde, bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 55 D 0056 plakalı minibüs, önünde yolcu indirip bindirmek için durmak isteyen S.T. yönetimindeki 55 D 0010 plakalı dolmuşa çarptı. Bu sırada arkadan gelen M.A.K. yönetimindeki 55 ASD 51 plakalı minibüs ise duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, minibüsteki 2 kişi ve dolmuşta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çağırılan ambulans kaza yerine ulaşmak için bir süre kaldırımda hareket etmek zorunda kaldı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.