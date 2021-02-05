İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0657
  • EURO
    8,5135
  • ALTIN
    411.44
  • BIST100
    1527.17
Yaşam

Samsun'da bebek çöpte bulundu

Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 21:55 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 21:56
ABONE OL

Samsun'da çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Bebek tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.