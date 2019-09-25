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Samsun'da bir kişi ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evde yangın çıkardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evde yangın çıkaran kişi, tutuklandı.

  • AA
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İddiaya göre, bir süredir eşi N.Ö'den ayrı başka bir evde yaşayan Samet Ö, konuşmak için Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve gitti.

Burada tartıştığı kayınpederi Mehmet Ç. tarafından bıçakla hafif şekilde yaralanan Samet Ö, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise Gazi Polis Merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından hastaneden çıkıp eve giden ve eşyaları ateşe vererek kaçan Samet Ö, polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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