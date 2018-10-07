Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Samsun'da 38 yaşında 3 çocuk babası evinde ölü olarak bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki 3 çocuk babası Murat K.'nin misafirlik dönüşü evine gelen eşi, kapıyı açan olmayınca pencereden çocuğunu eve sokup kapıyı açtırdı.
 
Murat K., eşi tarafından evde ölü olarak bulundu. Murat K.'nin ölümü şüpheli bulundu. Murat K.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA