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Samsun'da çukura düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından açılan çukura düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde oyun oynayan Umutcan Erdemir (8), YEDAŞ tarafından elektrik kablolarının yer altına alınması amacıyla açılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine küçük çocuğun kurtarılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

İtfaiye ekiplerince çukurdan kurtarılan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Umutcan, daha sonra evine gitti.

Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde bu şekilde açılan 40'a yakın çukur bulunduğunu, üzerlerinin de açık olduğunu belirterek, bu durumun tehlike oluşturabileceğini söyledi.

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