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Samsun'da dağcılarının yetiştirilmesi ve uluslararası başarıların artırılması hedefleniyor

Samsun'da, geleceğin dağcılarının yetiştirilmesi ve uluslararası başarılar elde edilmesi amacıyla 'Zirvede ben de varım' projesi uygulamaya konuldu.

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Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından proje ile ilgili protokol imzalandı.

Proje ile daha fazla gencin dağcılık sporu ile tanıştırılması, milli sporcular yetiştirilerek uluslararası başarılar elde edilmesi hedefleniyor.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelindeki salon dağcılık şampiyonalarının büyük bölümünün Samsun'da yapıldığını söyledi.

Samsun'daki salonda pek çok çocuğun tırmanma ve dağcılık sporunu öğrendiğini anlatan Kaymak, "Hatta burada eğitim gören çocuklarımızdan milli takıma seçilenler de oldu. Burada eğitim alan çocuklarımızın Türk bayrağını dünyanın dört bir yanına dikeceğini umut ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin velilerine de teşekkür eden Kaymak, "Tırmanma sporunun çok heyecan verici bir spor olduğunu biliyoruz. Veliler ile de görüştük. Onlara, çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda birçok başarı haberini Samsun'dan dünya ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymak ile diğer katılımcılar, protokolün imzalanmasının ardından gençlerin gösterilerini izledi.

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