Samsunda terör örgütü DEAŞ'lı oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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