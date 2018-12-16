Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan demir ustası M.G., ölümden döndü.

Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan M.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.