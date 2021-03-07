AA 07 Mart 2021 Pazar 07:44 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 07:59

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi. Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi. Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı. Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

BAKAN SELÇUK: BAKANLIK OLARAK TAKİPÇİSİYİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

ALTUN: BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: HASTANIN HAYATİ SORUNU YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: "Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."

BAKAN GÜL: OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak." ifadelerini kullandı.

