27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5254
  • 6,1796
  • 260.369
  • 99859.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da eski ortakların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Bir tekstil şirketinin eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A. (40), içinde bulundukları otomobili, iddiaya göre firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A. (43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. D.A. ve V.A. kaçarak kurtulurken, otomobil boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İş yerinin içinde ve dışında süren kavgaya bölgedeki trafik polis ekipleri müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
 
 
Tarafların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
 
KAVGA ANI KAMERADA
 
 
Bu arada, kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; eski ortaklardan M.A.'nın D.A.'ya kafa atmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, saldırıya uğrayan M.A.'nın eski ortağını yumruk attığı, ardından da kavganın büyüdüğü görülüyor. 
 
 
 

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

Dünyanın en ince altını üretildi: 2 atom kalınlığında...

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

Murat nehri onlara mezar olmuştu... Son görüntüleri ortaya çıktı

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

Emekliye 1.000 TL

Emekliye 1.000 TL

İşte THY'nin yeni üniformaları

İşte THY'nin yeni üniformaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA