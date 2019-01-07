İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3511
  • 6,1129
  • 222.069
  • 89.631
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da genç kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu

Samsun'da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen emniyete bağlı bekçiler bir kadın çığlığı ve silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne koşan bekçiler parkın içindeki merdivenlerde bir kadını tabancayla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Olay, polise ve 112'ye haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
Kendi kendini vurduğunu ileri sürdü
Kanlar içinde yaralı olarak bulunan E.Y. (21) adlı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunun E.Y.'nin karın boşluğunun sağ tarafından girip belinin sol tarafından çıktığı tespit edildi. E.Y. kendi kendini vurduğunu ileri sürerken, hayati tehlikesi bulunan genç kadın ameliyata alındı.
 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.Y.'nin yaralı olarak bulunduğu yerde 1 adet tabanca da ele geçirdi. Ekipler, E.Y.'nin kendini mi vurduğunu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı

Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Venezuela eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Venezuela eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Okullar tatil mi? İşte valiliğin açıklaması

Okullar tatil mi? İşte valiliğin açıklaması

27 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi

27 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular

Kılıçdaroğlu'ndan 12 MYK üyesine tehdit

Kılıçdaroğlu'ndan 12 MYK üyesine tehdit

Filistin yönetimi çekildi, Hamas idareyi teslim aldı

Filistin yönetimi çekildi, Hamas idareyi teslim aldı
 

POPÜLER HABERLER

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA