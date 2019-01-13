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Samsun'da hakkında 19 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Samsun'da akkında 19 farklı suçtan aranan şüpheli F.T. (43), saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.

  • DHA
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Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, kentte hakkında 'Yararlanma´dan 8, 'Basit yaralama´dan 4, 'Tehdit ve hakaret´ten 2, 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak´tan 2, 'Resmi belgede sahtecilik', '213 Sayılı' kanuna ve 'Vergi Usül Kanunu´na muhalefet suçları olmak üzere toplam 19 suçtan aranan F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından iz süren ekipler, şüphelinin Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli F.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. F.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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