Samsun'da hakkında 19 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, kentte hakkında 'Yararlanma´dan 8, 'Basit yaralama´dan 4, 'Tehdit ve hakaret´ten 2, 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak´tan 2, 'Resmi belgede sahtecilik', '213 Sayılı' kanuna ve 'Vergi Usül Kanunu´na muhalefet suçları olmak üzere toplam 19 suçtan aranan F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından iz süren ekipler, şüphelinin Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli F.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. F.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.