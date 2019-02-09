İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Samsun'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, farklı tarihlerde 14 iş yeri, ev ve otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi olayların yaşanmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.E.I, O.Y, A.F.B, M.Ş, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.E.I, Ö.D, O.Y, C.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler, silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, hızar testere, mazot, kablo, av tüfeği, bisiklet, akü, içki, bakır mutfak gereçleri, LCD televizyon ve sigara olmak üzere toplam değeri 70 bin liralık malın çalınmasıyla ilgili dün gözaltına alınmışlardı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 6 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru, 2 matkap, spiral, ruhsatsız tabanca, 5 LCD TV, 2 keski, 2 tornavida, kerpeten ve 3 eldiven ele geçirilmişti.

CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Tanzim satış noktaları kuruldu

Tanzim satış noktaları kuruldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

UEFA geleceğin 52 yıldızını belirledi! Listede iki Türk yıldız var

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA