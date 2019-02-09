Samsun'da hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, farklı tarihlerde 14 iş yeri, ev ve otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi olayların yaşanmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.E.I, O.Y, A.F.B, M.Ş, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.E.I, Ö.D, O.Y, C.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler, silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, hızar testere, mazot, kablo, av tüfeği, bisiklet, akü, içki, bakır mutfak gereçleri, LCD televizyon ve sigara olmak üzere toplam değeri 70 bin liralık malın çalınmasıyla ilgili dün gözaltına alınmışlardı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 6 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru, 2 matkap, spiral, ruhsatsız tabanca, 5 LCD TV, 2 keski, 2 tornavida, kerpeten ve 3 eldiven ele geçirilmişti.