Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün kullandığı 55 SY 424 plakalı otomobil, Bafra Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 55 AOH 16 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada E.Ö. ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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