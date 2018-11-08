Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün kullandığı 55 SY 424 plakalı otomobil, Bafra Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 55 AOH 16 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada E.Ö. ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.