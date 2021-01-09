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Yaşam

Samsun'da narkotik operasyonu

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 20:53 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:53
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi'nde 8,85 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan kişiye, uyuşturucu madde satışını yaptıkları tespit edilen Y.N.E. isimli kadın ile S.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde arama yapan ekipler, 206,92 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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