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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da silah kaçıkçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma" suçlarını kapsayan ve bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezinde 8, Çarşamba ilçesinde 4 ve Salıpazarı ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 13 şahsı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan ve bu sabah yapılan aramalarda 238,33 gram esrar, 25 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 440 adet boya fişeği, 20 adet 308 win 7,62 çapında uzun namlulu silah fişeği, 100 adet mayona takılı vaziyette 5,56x45 çapında uzun namlulu silah fişeği ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 zanlı sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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