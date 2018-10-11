Samsun'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit suçlarından 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.