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Samsun'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit suçlarından 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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