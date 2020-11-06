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Yaşam

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin yolcu indiren kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

IHA06 Kasım 2020 Cuma 19:37 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:37
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Samsun’da otomobilin yol kenarında yolcu indiren kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Büyük Cami önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Yiğit V. idaresindeki 55 JZ 366 plakalı otomobil yol kenarında durarak yolcu indiren Şeker K. yönetimindeki 55 BAP 21 traktör yüklü kamyona arka sol köşesinden çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kerem Yiğit V., kamyonet sürücüsü Şeker K. ve Mustafa A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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