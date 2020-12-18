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Yaşam

Samsun'da trafik kazası

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin beton taga çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

IHA18 Aralık 2020 Cuma 19:36 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 19:36
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Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü yol ortasındaki beton taga çarptı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden karayolu istikametine seyir etmekte olan Cengizhan Ergen (21) idaresindeki 55 AEL 686 plakalı lüks otomobil şehir çıkışındaki beton karşılama tagına çarptı. Kazada yaralanan Cengizhan Ergen, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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