Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 ay süren çalışma yürüttü. Samsun'un İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Gözde Ç, Cengiz B, Özgür G, Yusuf Ç, Fatih G, Ersin İ, Yıllar Y, Fehmi H, Aykut U. ve Ahmet C. İ. gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu, 447,45 gram esrar, 56 uyuşturucu hap, 36 sentetik uyuşturucu madde etkisi gösteren hap, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 9 dolu fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 470 lira ele geçirildi.