Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 4 şahıstan 2 paket halinde 0,82 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların maddeleri almış olduğu tespit edilen F.K. yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nin evinde yapılan aramada 0,06 gram ve 130,72 gram olmak üzere 2 paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K. ve O.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA