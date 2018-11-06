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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 3 kişi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu uyuşturucu kullanan bazı kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların verdikleri bilgiler doğrultusunda uyuşturucuyu kullanan kişilere sattıkları iddia edilen M.S.B., U.K. ve N.D., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 11 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 0,96 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek ve 59 adet fişek ele geçirildi. Narkotik Şubesindeki sorguları tamamlanan M.S.B., U.K. ve N.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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