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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

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 Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar esrar ile uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyu Uğur Ş'nin sattığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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