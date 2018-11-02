Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da 30 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
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