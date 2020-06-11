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Yaşam

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 7 adli kontrol

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA11 Haziran 2020 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 23:38
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte paketler halinde 275,32 gram esrar maddesi, 43,09 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 450 lira uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Yaşı küçük 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şubesindeki sorgusu tamamlanan 6 kişi ile çocuk şubede bulunan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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