Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Samsun'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 tutuklama

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu 3 kişiyi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan 3 şüpheliden, 0,76 gram skunk maddesi ve 4 kapsül uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, uyuşturucuların Yavuz K'den alındığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, Yavuz K'nin ikametinde pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu, 50 mermi ele geçirdi. Yavuz K, gözaltına alındı. Ekipler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan firari durumda olan Mehmet K'yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı. Zanlının üzerinde arama yapan polis, 213 kapsül uyuşturucu hap satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira buldu. Ekipler, Mehmet K. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen Ahmet A'yı da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yavuz K. ve Mehmet K. tutuklandı. Ahmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA