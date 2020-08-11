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Yaşam

Samsun'da yangın ormana sıçradı

Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 00:31 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:31
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Samsun’un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürmek için orman işçileri ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çoban Yatağı mevkiinde bulunan sazlıkta, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangında yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşamadı. Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

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