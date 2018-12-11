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Sanatçının mahremi olmalı

Sunucu Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin interaktif talk şov programı “Hadi Be”ye komedyen ve oyuncu Ata Demirer konuk oldu.

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Demirer, son filmi “Hedefim Sensin” başta olmak üzere bilinmeyen yönlerini anlattı. “20’li yaşlarındayken Youtube olsaydı, çalışmalarınızı oradan yayınlar mıydınız?” sorusuna Demirer, şöyle cevap verdi: Youtube, Instagram, Facebook gibi mecralar olsaydı, muhtemelen biz dayanamayıp sahnede yaptığımız malzemeyi oradan paylaşırdık ve hiçbir şey olamazdık. Çünkü muhtemelen birçok arkadaşın başına bunlar geliyor; en güzel hikayelerini oradan paylaşıyorlar ve sonra canlı canlı anlatacak bir şeyleri kalmıyor. Çok eğlenceli bir mecra ama bizim gibi üreticiler için mahrem daha önemli, mahrem olması lazım biraz.

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