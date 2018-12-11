Sanatçının mahremi olmalı
Sunucu Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin interaktif talk şov programı “Hadi Be”ye komedyen ve oyuncu Ata Demirer konuk oldu.
Demirer, son filmi “Hedefim Sensin” başta olmak üzere bilinmeyen yönlerini anlattı. “20’li yaşlarındayken Youtube olsaydı, çalışmalarınızı oradan yayınlar mıydınız?” sorusuna Demirer, şöyle cevap verdi: Youtube, Instagram, Facebook gibi mecralar olsaydı, muhtemelen biz dayanamayıp sahnede yaptığımız malzemeyi oradan paylaşırdık ve hiçbir şey olamazdık. Çünkü muhtemelen birçok arkadaşın başına bunlar geliyor; en güzel hikayelerini oradan paylaşıyorlar ve sonra canlı canlı anlatacak bir şeyleri kalmıyor. Çok eğlenceli bir mecra ama bizim gibi üreticiler için mahrem daha önemli, mahrem olması lazım biraz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.