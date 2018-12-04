Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

Sancaktepe’de bir ambulans şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 23.30 saatlerinde, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen Furkan Ellidokuzoğlu (22) henüz bilinmeyen bir nedenle boş bir arazide şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yüzüstü ve elinde silah ile yatan Ellidokuzoğlu’nun bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri incelemelerinin sonucunda Ellidokuzoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu’nun öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
 
“Silah elinde yüz üstü yatıyordu”
 
Ellidokuzoğlu’nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, “Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, sıkmıştı kafasına silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş” dedi.
 
Ellidokuzoğlu’nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA