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Yaşam

Sandalla açıldığı denizde kaybolan 29 yaşındaki genci arama çalışmaları başladı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların 'su altı scooter' ile yürüttüğü çalışmaya helikopterle destek sağlanıyor. Şu ana kadar Ü.Ç'ye ya da sandala ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:31
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İlçede iki arkadaşıyla sahile giden Ü.Ç. (29), başkasına ait sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açıldı.

Ü.Ç'nin geri dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede 6 dalgıçla başlatılan aramalara Bursa'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Ekibi de katılıyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ile yürüttüğü çalışmaya helikopterle destek sağlanıyor.

Şu ana kadar Ü.Ç'ye ya da sandala ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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