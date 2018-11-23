Şanlıurfa’da 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi
Şanlıurfa’da durdurulan araçta gizlenmiş 1 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Şanlıurfa’ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini elde etti. Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan özel aracın değişik bölümlerine zulalanmış şekilde toplam 9 parça halinde 1 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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