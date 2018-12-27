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Şanlıurfa'da 130 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 sikke ele geçildi.

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 İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eser olarak nitelendirilen sikkeleri satmaya çalıştığına yönelik ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Viranşehir - Mardin karayolunun 10. kilometresinde şüpheli S.Ç'nin kullandığı 34 PA 1134 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele ele geçirildi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen malzemelere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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