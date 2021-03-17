Şanlıurfa'da 2 kişi gölette kayboldu

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 21:32 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:32

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş (24) ile Jiyan Kengiş (19), Soydan Mahallesi'ndeki tarımsal sulama göletinde sandalla balık avına çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle sandal alabora oldu. Mahmut Kengiş kendi çabasıyla sudan çıkarken, Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı.