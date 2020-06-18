İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8602
  • EURO
    7,6951
  • ALTIN
    380.118
  • BIST100
    112495
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı
Yaşam

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:20
ABONE OL

 Kırsaldaki Kızılhöyük Mahallesi'nde buğday ekili tarlada saman balyası makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de traktörlerle destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle 40 dönüm buğday ekili alan ile 500 saman balyası yanarken, çevredeki bazı tarlalarda ekili pamuklar da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.