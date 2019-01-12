Şanlıurfa'da ahır çöktü, 8 hayvan telef oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Besicilik yapan İzzettin G.'ye ait kerpiç ahır çöktü. Çökme sonrası ahırdaki 10 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu enkaz altındaki 2 koyun kurtarıldı, 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.
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