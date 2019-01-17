Şanlıurfa'da akraba kavgası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Güneren Mahallesi'nde amca çocukları arasında çıkan kavga, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.