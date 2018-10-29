Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak Mahallesi'nde yaşandı. Öncel ve Çavlı ailelerinin bireylerinin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.