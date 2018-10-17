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Şanlıurfa'da bir kedi başı kesilmiş halde bulundu

Şanlıurfa'da bir parkta başı kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.

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Alınan bilgeye göre, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'ndeki İbn-i Sina Parkı'nda vatandaşlar tarafından başı gövdesinden ayrılmış kedi bulundu.
 
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
 
Vatandaşlar vahşete tepki göstererek, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

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