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Şanlıurfa’da çıkan silahlı kavgada baba ile 3 oğlu vuruldu

Şanlıurfa’da husumetli olduğu ailenin evine giden şahıs, içeridekilere kurşun yağdırdı. Olayda baba ile 3 oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan ailenin kaldığı eve giderek içeridekilere kurşun yağdırdı. Olayda baba Mehmet G. (68) ile çocukları Murat (35), Ramazan (38) ve İbrahim Halil (32) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil, Ramazan ve Murat G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavganın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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