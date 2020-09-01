İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3726
  • EURO
    8,8104
  • ALTIN
    467.968
  • BIST100
    1085.19
Yaşam

Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntı, kontrol altına alındı.

AA01 Eylül 2020 Salı 18:26 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:26
ABONE OL

Çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğal gaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ana borudaki doğal gazın kesilmesi ve itfaiyenin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından ekipler, delinen borunun tamir işlemlerine başladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.